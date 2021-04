Napoli - Emanuele Cammaroto scrive su NapoliMagazine: "Manolas è nel mirino del Milan. Raiola lavora su questa ipotesi ma anche su piste estere, per il Napoli il greco e' credibile in caso di una buona offerta. Rrahmani non convince, e' destinato a restare ma non per fare il titolare. Sulle fasce Hysaj e' vicino al Milan"