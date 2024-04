Calzona sta provando in tutti i modi ad invertire la rotta con un gesto a Castel Volturno

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla crisi difensiva del Napoli e ai tanti gol subiti dagli azzurri in questa stagione:

"Il Napoli continua a subìre gol e l’ultima volta che è riuscito a terminare una gara con la sua porta inviolata risale addirittura al 28 gennaio scorso: 0- 0 all’Olimpico contro la Lazio, quando in panchina c’era ancora Walter Mazzarri. Da allora sono scivolate via 12 gare — comprese le 2 di Champions League contro il Barcellona — in cui gli azzurri hanno sempre permesso ai loro avversari di andare a segno almeno una volta, con ripercussioni ovviamente negative sui risultati ottenuti dalla squadra. Non è bastato nemmeno l’arrivo in panchina di uno specialista della fase difensiva come Calzona, che sta provando in tutti i modi a invertire la rotta con esercitazioni specifiche a Castel Volturno".