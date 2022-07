Staff Spalletti-Napoli, Calzona verso l'addio: è in lizza per diventare il CT della Slovacchia

Notizie Napoli calcio. Manca pochissimo al via della stagione 2022/23 del Napoli calcio. Tra oggi e domani una prima parte dei calciatori azzurri sarà a Castel Voltuno per sostenere i test atletici di rito per poi spostarsi in ritiro a Dimaro.

Calzona Spalletti

Staffa Napoli Spalletti, saluta Calzona

I volti nuovi saranno quelli di Kvaratskhelia e Mathias Olivera, in attesa che il calciomercato azzurro possa sbloccarsi con l'arrivo di De Laurentiis. Intanto l'edizione odierna di Repubblica svela come anche nello staff di Spalletti potrebbero esserci alcune novità: