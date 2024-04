Calzona pacato e pungente, c'era una cosa che non si aspettava dopo una settimana piena di lavoro

Ultime notizie SSC Napoli - Francesco Calzona proprio non se l’aspettava un Napoli così dopo una settimana piena di lavoro, senza impegni infrasettimanali o altre distrazioni. Ne parla il Corriere dello Sport.

Il tono di Calzona è pacato, come nel suo stile, ma i contenuti iniziano a farsi più pungenti con il passare del tempo:

“Anche quando è andato in vantaggio, dopo 16’, aveva richiamato all’attenzione i suoi giocatori. La difesa è un problema e se l’attacco non segna gol a raffica allora è quasi scontato che il Napoli non ottenga i tre punti. A Monza l'illusione di quello che sembrava un Napoli rinato. Contro il Frosinone, una settimana dopo, non s'è ripetuto. Il rendimento interno è un altro evidente sintomo di come stiano le cose. Non c'è però un problema Maradona, secondo Calzona. Morale a terra, ma la classifica dice che il Napoli può ancora rincorrere l’Europa più pregiata”