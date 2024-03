"Bisogna togliere la polvere dalle spalle", ecco come Calzona ha dato la scossa alla squadra: il retroscena

Notizie Napoli calcio. In casa azzurra è tornato l'entusiasmo dopo la vittoria per 6-1 in casa del Sassuolo. Ora alle porte c'è il big match contro la Juventus, una sfida che potrebbe definitivamente ridare slancio in ottica rincorsa europea.

Calzona-Napoli, il retroscena

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato l'impatto di Calzona a Napoli, svelando un retroscena sull'arrivo del tecnico nello spogliatoio azzurro:

Il giorno in cui Francesco Calzona entrò nello spogliatoio del Napoli, e mancavano trentasei ore all’inizio della sfida con il Barcellona, girandosi su se stesso e guardando armadi e suppellettili che gli erano ben noti, l’unica cosa che riuscì a pensare - non a dire - fu: «Qua bisogna togliere la polvere dalle spalle di questi uomini». Conosceva praticamente tutti, tranne gli ultimi arrivati, aveva condiviso un tempo - breve o lungo, cosa importava - con il 70% del Napoli, al quale però chiese di concedersi al 110%.