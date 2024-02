Calzona ha già avvisato Osimhen: giocherà, ma a una condizione inderogabile

Francesco Calzona è pronto ad affidarsi e valorizzare ancora Victor Osimhen in questo finale di stagione, ma a una condizione come riporta Il Mattino oggi in edicola. Ovvero che il nigeriano sia a totale servizio della squadra, dentro e fuori dal campo.

La condizione posta da Calzona su Osimhen

Il Ct della Slovacchia in “prestito” sulla panchina del Napoli si è dato infatti un obiettivo: farlo giocare con la testa più sgombra, senza troppo condizionamenti esterni. Ma al contempo: “Deve dare una mano anche nella fase difensiva”, ha sottolineato.

E su questo, evidenzia il quotidiano, il tecnico è intollerante. A Cagliari intanto ci sarà, anche se dovrà poi gestire le energie in vista di Sassuolo e soprattutto del match al Maradona contro la Juventus.