Gazzetta - Calzona scuote la squadra con un discorso: ecco su quali argomenti ha spinto

Francesco Calzona ha tenuto a rapporto tutto il Napoli a Castel Volturno. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport il tecnico ha provato in qualche modo a scuotere la squadra all'indomani del pareggio beffa subito in terra sarda. Due punti persi che rischiano di pesare come un macigno sulla rincorsa al quarto posto. Un traguardo fondamentale per il club.

Francesco Calzona allenatore del Napoli

Sassuolo Napoli, Calzona parla alla squadra

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport riguardo il discorso che l'allenatore Francesco Calzona ha fatto a tutta la squadra in vista della gara di questo pomeriggio sul campo del Sassuolo: