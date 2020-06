Callejon vuole restare, Cdm: attende la risposta di ADL, schiarita dopo il momento difficile

Ultime calcio Napoli - Sette anni in quattro giorni, non è il titolo di un nuovo film, magari prodotto da De Laurentiis ma la storia di Josè Maria Callejon che martedì prossimo potrebbe terminare la sua lunga avventura in maglia azzurra con 338 presenze, 80 gol e 77 assist. Domenica contro la Spal Callejon potrebbe dire addio al Napoli, nella triste cornice del San Paolo a porte chiuse.

Callejon

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Nessuno vuole questo scenario, soprattutto Callejon, e le parti stanno dialogando per scongiurare il pericolo. Ieri sera la moglie su Instagram ha riproposto una notizia sottolineando la disponibilità del marito a proseguire. Le società, facendo sottoscrivere un modulo federale, possono estendere i contratti in scadenza al 30 giugno riposizionando l’ingaggio annuale percepito dal giocatore. L’agente Quilon ha chiesto inizialmente un pagamento extra per i due mesi suppletivi d’attività sportiva ma la richiesta non è stata accolta, ieri gli azzurri hanno visto sui propri conti corrente lo stipendio di marzo e il presidente ha garantito alla squadra che pagherà le mensilità di aprile, maggio e giugno senza tagli, anzi ci saranno anche i premi per la vittoria della Coppa Italia: orologi personalizzati o un ulteriore ristoro economico come da dialogo avvenuto all’Olimpico dopo il rigore decisivo di Milik. Ieri mattina dopo l’allenamento c’è stata una svolta sulla «via della pace», Callejon ha ribadito la disponibilità ad estendere il contratto fino al 31 agosto chiedendo soltanto un’ulteriore copertura assicurativa privata oltre a quella già prevista dall’estensione degli accordi. Si tratterebbe di un investimento più caro per la società rispetto alla consueta assicurazione ma rappresenterebbe una garanzia per il calciatore che si trova in un momento decisivo della sua carriera. Callejon attende la risposta di De Laurentiis in merito alla sua proposta, non vuole terminare la sua avventura con la stagione ancora in corso, la rincorsa al quarto posto e la trasferta di Barcellona all’orizzonte".