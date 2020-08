Callejon sempre più vicino all'addio, Il Mattino: dopo il Barca ci sarà un ultimo incontro con ADL. Partiranno anche altri attaccanti

Ultime calcio Napoli - L’eventuale arrivo di Boga, oltrea quelli di Osimhen e Petagna, prevede che Milik, Younes, Ounas e Llorente siano messi sul mercato: potranno entrare in scambi o essere utilizzati per far cassa. Anche Callejon è sempre più vicino all’addio: dopo la gara con il Barcellona ci sarà un ultimo incontro tra lo spagnolo, il suo agente Quilon ed Aurelio De Laurentiis. Già solo un modo cordiale per salutarsi dopo tanti anni, con una sorpresa sulla permanenza che, ormai, rasenta percentuali bassissime. Lo riferisce Il Mattino.

Callejon