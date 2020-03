Repubblica - Futuro Callejon incerto, il Valencia prepara un'offerta per riportarlo in Liga

Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, Gattuso si affiderà a Mertens, rinfrancato dal rinnovo del contratto sempre più vicino. Il belga sarà il riferimento di presente e futuro. Diversa la questione relativa a Callejòn, l’altro fedelissimo in scadenza. Il Napoli avrà un altro approccio con lo spagnolo in tempi brevi, ma la situazione resta incerta. È molto interessato pure il Valencia che potrebbe presentare un’offerta per la colonna del Napoli degli ultimi sette anni, riportandolo così nella Liga.

Josè Maria Callejon, attaccante del Napoli.

In bilico pure il futuro di Arek Milik. C’è molta distanza tra la proposta e le richieste dell’entourage dell’attaccante polacco che sta prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di cambiare aria al termine della stagione