"E' in crisi", Callejon martellato su tutte le pagellee: "Si divora un gol che un tempo non avrebbe mai sbagliato"

Ultimissime calcio Napoli - Josè Callejon è stato tra gli azzurri più deludenti nella partita persa ieri dal Napoli contro la Fiorentina. Le pagelle inchiodano l'ala spagnola apparsa sempre più fuori dal gioco.

Gazzetta dello Sport - 4.5. Si divora un gol incredibile e certifica la sua crisi e quella del Napoli.

Corriere dello Sport - 5. Sbaglia un gol difficile da sbagliare.Taglia di continuo alle spalle dei difensori viola, ma solo in quella occasione la scelta di tempo è corretta.

Tuttosport - 5,5. Oltre a lanciare lui, il Napoli non sembra avere altre idee offensive. Si divora un gol che in altri tempi non avrebbe sbagliato.