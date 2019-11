Callejon irriconoscibile, bocciatura senza attenuanti sui quotidiani: "Spento e condizionato dall'idea che con il Napoli ha chiuso: controfigura di sé stesso"

Ultime Calcio Napoli - La prestazione di Josè Callejon ieri a Milano non è stata sicuramente positiva. Lo spagnolo non è stato all'altezza delle performance passate ed il giudizio nelle pagelle non può che essere negativo.

GAZZETTA 5 - Ha perso il vigore che ha caratterizzato la sua avventura azzurra. Spento, condizionato dall'idea che con il Napoli ha chiuso. CORRIERE DELLO SPORT - 5. Un tempo faceva tutto: ala, rifinitore, seconda punta, centrocampista. E lo faceva a livelli altissimi. Oggi cerca di giocare allo stesso modo, da giocatore totale, ma naufraga fra quei ricordi. Non ha più brillantezza, non è più svelto, non ha più il pieno controllo del ruolo. CORRIERE DELLA SERA - 5. Senza sugo, fa bene Ancelotti a mandarlo a lavarsi dopo nemmeno un'ora. Controfigura di sé stesso, anche quando gli capita il pallone.