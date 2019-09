Notizie calcio Napoli - Il Corriere del Mezzogiorno scrive sul futuro a Napoli di Callejon e Mertens: "Callejon e Mertens vanno in scadenza nel 2020, per lo spagnolo i discorsi sono in stand-by dopo i contatti risalenti a maggio, la sensazione è che prima o poi le parti raggiungeranno l’accordo a differenza di Mertens, dove non sembrano esserci i presupposti di un prolungamento"