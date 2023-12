Calcioscommesse, ecco i 4 calciatori coinvolti! Il Benevento si dichiarerà parte lesa

Prosegue l'inchiesta calcioscommesse e stavolta a tremare è il Benvento calcio! La Procura ha notificato gli avvisi di garanzia a quattro calciatori e altre due persone (una di Benevento, l'altra di Napoli) e adesso si prepara a completare gli accertamenti sui dispositivi elettronici sotto sequestro.

Nel frattempo la società del Benevento ha messo temporaneamente fuori rosa il calciatore Pastina, "fino a quando non sarà meglio chiarita la sua posizione, garantendogli comunque la possibilità di allenarsi", come riporta oggi il quotidiano Il Mattino. Altri calciatori coinvolti nella vicenda sono Coda della Cremonese, Forte del Cosenza, Letizia del Feralpisalò.

Ultime notizie. Il reato ipotizzato dalla Procura di Benevento nei confronti dei quattro atleti attualmente indagati è di esercizio abusivo di gioco d’azzardo e scommesse (articolo 4 della legge 401 del 1989). Su di loro però pende anche la scure della giustizia sportiva.

Per ora Pastina si difende spiegndo di non aver mai scommesso su partite di calcio, ma la Procura cercherà di capire se i calciatori coinvolti hanno scommesso sulle partite del Benevento e se le loro puntate hanno inciso sulle prestazioni in campo. Il Benevento si dichiarerà parte lesa.