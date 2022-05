Gazzetta - Osimhen e Lozano pronti a preparare le valigie: pronto il sostituto

C'è la seria possibilità che arrivino offerte importanti per Osimhen al Napoli, ecco perché già si pensa anche al possibile sostituto per il ruolo di nuovo attaccante azzurro per la prossima stagione. Ma non soltanto, Osimhen, il Napoli può cedere anche Lozano.

Napoli: Osimhen e Lozano verso la cessione

Calciomercato Napoli - Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Hirving Lozano è un altro che potrebbe preparare la valigia e andare via dal Napoli. Il suo rendimento non sempre al top non aiuta e il Napoli su di lui ha investito tre anni fa oltre 40 milioni. Ma con una offerta importante il club se ne priverebbe senza rimpianti tra le parti. Intanto, Lozano sta lanciando messaggi anche al tecnico Luciano Spalletti. Se potesse giocare con continuità a sinistra, dopo la partenza di Insigne, allora potrebbe essere più motivato ed efficace sotto porta “incrociando” il destro, il suo piede più forte. Intanto, se dovesse essere ceduto Victor Osimhen in Premier League, allora il Napoli dovrà prendere un sostituto e l'obiettivo è Broja del Chelsea in prestito al Southampton, di origini albanesi, e per questo il commissario tecnico Edy Reja ha convocato e fatto esordire con l’Albania. Sicuramente uno dei prospetti più interessanti in Europa. Certo, c’è da stare attenti a concorrenti importanti (leggi il Borussia Dortmund) ma il direttore sportivo Giuntoli e il club non si lasceranno sorprendere.