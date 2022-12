Il Mattino - Ndombele-Napoli: ADL vuole riscattarlo, dipenderà da due fattori il suo futuro

Il Napoli inizia già a pensare riguardo il possibile riscatto di Ndombele dal Tottenham. Il presidente De Laurentiis non ha mai voluto avere giocatori in prestito solo con l'obiettivo di farli crescere per gli altri club. Ci sono aggiornamenti di mercato sulla vienda.

Calciomercato Napoli - Per questo la sua intenzione è quella di riscattare Ndombele con il Napoli. Ma tutto dipenderà sia dal giocatore che dal prezzo che farà il Tottenham. Questo quanto scrive Il Mattino:

Per lui potrebbe servire percorrere la stessa strada fatta per Anguissa la scorsa estate. L’arrivo in prestito, la forza di convincere tutti e il riscatto. Se n’è parlato con gli Spurs la scorsa estate, il Napoli non ha mai voluto lavorare per altri club: riportare al livello Ndombele e poi lasciarselo portar via non è mai stata un’idea di De Laurentiis. Per riscattarlo però, si dovrà essere bravi ancora una volta: il Tottenham vuole almeno 25 milioni, magari si proverà a chiedere uno sconto. Questo, però, se Tanguy dovesse davvero convincere lo staff che puntare su di lui sia la cosa più giusta.