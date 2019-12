Tuttosport - Futuro Ibrahimovic: ultimo assalto di Mihajlovic, Napoli riemerso solo nelle ultime ore. Lo svedese destinato al Milan

Calciomercato Napoli - Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora più che incerto. L'edizione odierna di Tuttosport riporta le ultime a tal proposito. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Manca sempre meno alla presa di posizione definitiva di Zlatan Ibrahimovic sul suo eventuale ritorno al Milan. La dirigenza continua a non avere contatti diretti con il giocatore e non ha nascosto una certa inquietudine nel silenzio di Ibra, che però non vuole essere pressato, ma vuole scegliere con calma ciò che fare. È possibile che la prossima settimana possa essere quella decisiva, ma è anche comprensibile come si sarebbero aspettati una risposta più celere. Mihajolovic cercherà di fare un ultimo tentativo per capire le intenzioni di Ibra, per portarlo al Bologna, ma l’unica offerta concreta che lo svedese e Mino Raiola hanno sotto il naso è proprio quella del Milan. La macchina organizzativa di via Aldo Rossi è pronta per esser messa in moto, ma se non apparirà il disco verde sul semaforo, nulla potrà esser fatto in via ufficiale e definitiva. Nelle ultime ore sarebbe riemerso anche un possibile interesse del Napoli".