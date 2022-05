Calciomercato Napoli, niente riscatto per Tuanzebe: due profili per sostituirlo

Notizie Napoli calcio. Axel Tuanzebe terminerà presto la sua avventura a Napoli, fatta solo di una manciata di minuti in campo e tanti problemi fisici. Il giocatore inglese tornerà al Manchester United, in attesa di ulteriore sistemazione.

Il Napoli per rimpiazzarlo sta gia scandagliando il calciomercato ed avrebbe individuato due profili su tutti per completare il pacchetto arretrato da mettere a disposizione di Spalletti la prossima stagione:

Nei ragionamenti per il futuro c’è anche l’analisi sull’enigma difesa, o meglio ancora della fase difensiva. Una delle poche certezze è che Tuanzebe tornerà al Manchester United e servirà quindi un innesto in difesa. Piacciono il sudcoreano Min Jae Kim del Fenerbahce e Casale del Verona ma la portata dei rinforzi passa anche per le eventuali cessioni.