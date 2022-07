Cessione Fabian, Il Mattino: Giuntoli è chiaro, due le ipotesi ma c'è poco tempo per la deadline

Nel teatro di Dimaro Folgarida, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli parla anche di Fabian Ruiz:

«Parliamo molto con lui e con i suoi agenti, siamo sereni, se vuole andare via deve portare una offerta. Che al momento non c'è. O prendiamo i soldi o gli facciamo noi una proposta. E lui, come tutti gli altri, deve fare presto, perché il tempo per cedere i calciatori non è illimitato tenendo conto che il 5 settembre si saranno giocate già cinque partite», dice sornione il direttore sportivo, come riporta Il Mattino.