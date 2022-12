CorrSera - Due acquisti di Giuntoli: uno a gennaio e un altro in estate

Il Napoli lavora sui possibili nuovi acquisti in vista del 2023. Perché il prossimo potrebbe essere un anno storico per il Napoli che insegue lo scudetto e per farlo bisogna lavorare sui giocatori che possono completare la rosa di Spalletti al meglio.

Napoli: due acquisti di Giuntoli

Calciomercato Napoli - Sono due i possibili acquisti di Giuntoli per il Napoli tra gennaio e la prossima estate del 2023. Ounahi e Bereszynski i nomi dei giocatori che piacciono al Napoli. Questo quello che scrive l'edizione di Repubblica: