Offerta ufficiale del Lione per Lindstrom: la decisione del Napoli

Jesper Lindstrom potrebbe lasciare Napoli nella prossima finestra di calciomercato. Il danese, costato 30 milioni la scorsa stagione, ha estimatori in Francia come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Tra i club interessati a Lindstrom ci sono Marsiglia e Lione con quest'ultimi che hanno anche presentato un'offerta ufficiale al Napoli per il cartellino del calciatore.

Calciomercato Napoli: Lindstrom piace al Lione

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina su Lindstrom dalle pagine del Corriere dello Sport: