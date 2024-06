Calciomercato Napoli, Lobotka è cedibile? La decisione di Conte

Nella giornata di ieri l'agente di Stanislav Lobotka, Branislav Jasurek, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del regista del Napoli: "Lobo dopo l’Europeo tornerà a Napoli e saranno tutti contenti. Restare dove si trova, in questo momento, è l’opzione più probabile. Il club non cederà uno dei giocatori migliori della squadra per cifre che tra l’altro sono ritenute basse, e l’operazione risulterebbe molto costosa. Ci sono allenatori che cercano un centrocampista con le sue caratteristiche e con alcuni di loro sto ancora parlando, ma il punto è preservare i club". L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione su Lobotka.

Calciomercato Napoli: Lobotka incedibile?

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: