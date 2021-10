Calciomercato Napoli, la Fiorentina pensa ad un obiettivo di Giuntoli per sostituire Vlahovic

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sarebbe già al lavoro per sostituire Vlahovic. Sul taccuino viola sarebbe finito quel Lorenzo Lucca che piace anche al Napoli.

"In ogni caso Barone e Pradé in queste settimane si sono mossi per Lorenzo Lucca, capocannoniere del Pisa e del campionato di Serie B. La sua candidatura, insieme a quella di Gianluca Scamacca, dimostra che la Fiorentina guarda a giovani di qualità. Ma anche queste sono piste per ora impervie. La vita quotidiana di Firenze dice che il prossimo test interno con il Cagliari sarà un’importante controprova".