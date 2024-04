Il Mattino - Pazza idea Napoli: riportare Min-jae Kim in azzurro! Il piano per convincere il Bayern

Pazza idea Napoli: riportare in azzurro Min-jae Kim. A svelare questo clamoroso piano di calciomercato è l'edizione odierna de Il Mattino che svela come il difensore della Corea del Sud, attualmente in forza al Bayern Monaco, non sia tanto un sogno nel cassetto. Il Napoli farà un tentativo per riaverlo nuovamente a disposizione in organico per la prossima stagione.

Min jae Kim torna al Napoli: le ultime

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine de Il Mattino, il Napoli farà un tentativo per cercare di riportare in azzurro il difensore Min-jae Kim che proprio la scorsa estate fu ceduto al Bayern Monaco che pagò l'intera clausola rescissoria. L'esperienza del centrale della Corea del Sud in Bundesliga non è stata finora esaltante tanto da finire in panchina tra le tante critiche ricevute proprio dall'ambiente Bayern. Come spiega Il Mattino, l'idea del Napoli è quella di chiedere in prestito Min jae-Kim al Bayern sfruttando proprio il fatto che non si sia ambientato nel campionato tedesco. L'unico ostacolo è quello però relativo all'ingaggio in quanto il centrale percepisce praticamente 8,5 milioni di euro a stagione.