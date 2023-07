Kilman conteso da Napoli e Tottenham, CorSport: ecco dove ha scelto di giocare

Calciomercato Napoli - Kilman è il nome più avanti per quanto riguarda la difesa del Napoli. Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport sul difensore ci sarebbe anche il Tottenham che però non disputerà la prossima Champions League, una competizione che invece Kilman ha posto come condizione fondamentale per trasferirsi. Anche per questo, gli azzurri appaiono davvero in pole.

