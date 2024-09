Calciomercato Napoli: il vero motivo che ha spinto Mario Rui a rifiutare anche offerte vantaggiose

Mario Rui, a meno di clamorosi colpi di scena, resterà a Napoli da fuori rosa. Il calciatore portoghese hs scelto di rispedire al mittente ben sei offerte che gli sono pervenute negli ultimi giorni di calciomercato. Il club interessati erano Lille, Valladolid, Basaksehir, Nizza e San Paolo si legge sulle pagine de Il Mattino che svela perché il calciatore ha preso questa decisione.

Mario Rui fuori rosa

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge su Il Mattino, Mario Rui avrebbe rifiutato quelle sei offerte vantaggiose anche dal punto di vista dell'ingaggio perché avrebbe voluto tornare a tutti i costi agiocare in Portogallo. Fin dal primo giorno della riapertura del mercato, il calciatore ha sempre messo quella destinazione in cima alla lista senza se e senza ma. Il resto non gli è mai interessato.