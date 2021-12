Calciomercato Napoli, Il Mattino: destino scritto per Ospina e Mertens, giorni cruciali anche per Insigne

Ci sono un bel po' di questioni in bilico da risolvere per il Napoli, come i rinnovi di Ospina e Mertens. Bisogna capire se nelle prossime settimane arriveranno delle inversioni di rotta rispetto a quanto da tempo definito, ovvero il loro addio a fine stagione quando il contratto sarà arrivato al capolinea.

Il Napoli sembra abbia deciso il destino di Ospina e Mertens

Come riporta Il Mattino:

"Non sono in agenda appuntamenti per Insigne per il rinnovo. Il che, tradotto, significa che questi giorni potrebbero pure portarlo definitivamente lontano da Napoli. Il Toronto, dopo il blitz di ottobre, potrebbe tornare alla carica. Ma sempre per l'estate, non certo a gennaio".