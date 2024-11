Calciomercato Napoli: il Lecce vuole in prestito un azzurro

Calciomercato Napoli - Il Lecce sta già lavorando per rinforzarsi nella sessione invernale di calciomercato. Con l'arrivo di Marco Giampaolo, i salentini hanno cambiato sistema di gioco passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Il direttore Pantaleo Corvino è alla ricerca di un esterno alto per accontentare le richieste della nuova guida tecnica. Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il Lecce starebbe monitorando un esterno di Antonio Conte: Alessio Zerbin.

Alessio Zerbin al Lecce

Per il quotidiano, l'obiettivo primario del Lecce sarebbe Alessio Zerbin. Il calciatore non ha mai praticamente trovato spazio con Antonio Conte e vorrebbe essere girato nuovamente in prestito come lo scorso anno quando si trasferì al Monza. Anche il Lecce lo prenderebbe in prestito dal Napoli per farlo giocare come esterno del 4-3-3 di Marco Giampaolo.