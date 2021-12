Calciomercato Napoli, Giuntoli su Gatti, Il Mattino: il Frosinone chiede 10mln

Il Napoli ha bussato alla porta del Frosinone per Federico Gatti, classe 1998, secondo tutti pronti al grande salto in serie A. Ma la risposta del patron Stirpe ha gelato gli azzurri: 10 milioni di euro.

Ultime calcio Napoli

Come riporta Il Mattino:

"Non sarà, dunque, lui il ricambio del petalo perduto dalla rosa dall'addio di Manolas. Serve un prestito, non di primo livello per intenderci: serve qualcuno che faccia tirare il fiato alla coppia Rrhamani-Jesus nel mese di gennaio in attesa che torni Koulibaly dalla Coppa d'Africa (il senegalese si augura il più tardi possibile perché sogna di vincere la manifestazione). L'identikit del profilo è chiaro: piede destro, magari anche utilizzabile come terzino. E in prestito".