CdM - Lobotka e Demme spingono Gaetano verso la cessione in prestito: Cremonese e Cosenza sull'azzurrino

Ultimissime calcio mercato Napoli - Lobotka e Demme, doppio colpo in mediana per la SSC Napoli. Qualcuno, però, sarebbe poi di troppo. Proprio per questo il club azzurro dovrebbe sacrificare qualcuno. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"L’eventuale arrivo di due centrocampisti (Lobotka e Demme, ndr) spingerebbe il Napoli a cedere in prestito Gianluca Gaetano richiesto da tanti club di serie B, su tutti la Cremonese e il Cosenza".