CorSport - Il Napoli piomba su Ederson dell'Atalanta: l'arrivo di Gasperini decisivo per chiudere l'affare

Gian Piero Gasperini è balzato in testa al casting allenatore che sta facendo da qualche settimana il presidente Aurelio De Laurentiis. Chiaramente se si pensa a Gasperini viene subito in mente il legame forte con l'Atalanta; una squadra che proprio Gian Piero ha portato alla gloria in questi anni con partecipazioni alla Champions League ed imprese storiche come quelle di Liverpool. L'eventuale approdo di Gasperini potrebbe aprire ad almeno un colpo proprio dagli orobici.

Idea Gasperini per la panchina del Napoli

Calciomercato Napoli - Da ormai un anno si legge di Teun Koopmeiners come obiettivo di mercato del Napoli. Proprio la scorsa stagione l'Atalanta rifiutò quasi 50 milioni dagli azzurri per il cartellino dell'olandese che piace ancora molto. Tuttavia c'è un obiettivo più fattibile che potrebbe approdare in azzurro con Gasperini. Si tratta del centrocampista Ederson il quale, grazie al lavoro del tecnico piemontese, si è trasformato in un tuttocampista in grado di garantire gol, assist ed anche una discreta quantità in mezzo al campo.