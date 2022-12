Calciomercato Napoli, stasera occhi su Djalò! Il centrale può essere il post Juan Jesus: i dettagli

Calciomercato Napoli. Questa sera andrà in scena l'amichevole Napoli-Lille al Maradona, che potrebbe essere l'occasione anche per qualche chiacchierata di mercato. Tra i club già in passato ci sono state diverse operazioni, quella Osimhen su tutte, e non è escluso che nel futuro prossimo ce ne siano delle altre.

Napoli su Djalò, le ultime

Uno dei nomi che interessa di più al Napoli è quello di Tiago Djalò, centrale difensivo portoghese. Ecco quanto riportato in merito dal Corriere dello Sport:

In estate, il Napoli potrebbe avere la necessità di dotarsi di un centrale difensivo: Juan Jesus avrà a giugno 32 anni (non tanti, né pochi) e un contratto in scadenza. E il quartetto di centrali andrà - andrebbe - dunque integrato. Nel Lilla c’è Tiago Djalò (23 ad aprile), portoghese che è cresciuto allo Sporting Lisbona, è passato dalla Primavera del Milan, e poi è finito in Francia nella trattativa Leao: la fisicità è rassicurante e i margini di miglioramento sembrano garantiti non solo dalla questione anagrafica. Ma gli investimenti in prospettiva a De Laurentiis sono piaciuti e sull’agenda di Giuntoli c’è Djalò.