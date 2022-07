Calciomercato Napoli, De Laurentiis pronto ad accelerare: possibili due acquisti nei prossimi giorni

Calciomercato Napoli. Potrebbero presto cominciare le grandi manovre in attacco per il club di De Laurentiis: gli addi già consumati di Insigne e Mertens, oltre a quelli probabili di Petagna, Ounas e Politano, porteranno ad una vera e propria rivoluzione offensiva per la squadra di Spalletti.

De Laurentiis calciomercato Napoli

Napoli, assalto a Duelofeu e Broja

In particolare, secondo Il Mattino, sarebbero due i nomi caldi per gli azzurri: quello di Gerard Deulofeu e Armando Broja. Il primo è bloccato da tempo dall'Udinese ed aspetta il via libera per indossare l'azzurro, mentre il centravanti albanese di proprietà del Chelsea è rimasto un discorso slegato nell'affare Koulibaly. Il Napoli ci pensa seriamente, con De Laurentiis si è mosso con anticipo. Dunque Broja e Deulofeu potrebbero essere le due scosse dei prossimi giorni.