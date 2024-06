Calciomercato Napoli: De Laurentiis potrebbe fare questo annuncio durante la presentazione di Conte

Oggi ci sarà la presentazione ufficiale di Antonio Conte a Palazzo Reale. Con lui ci sarà anche il presidente Aurelio De Laurentiis che sogna - rivela Il Mattino - di poter fare un altro annuncio ufficiale importante alla stampa nonché ai milioni di tifosi napoletani che seguiranno la conferenza stampa ed ascolteranno le prime parole del tecnico salentino.

Presentazione ufficiale Antonio Conte a Napoli

Calciomercato Napoli - Antonio Conte è arrivato nel pomeriggio di ieri in città e ripartirà presumibilmente tra stasera o domattina per godersi gli ultimi giorni di vacanza prima del raduno fissato a Castel Volturno. Ieri intanto c'è stato un nuovo summit tra De Laurentiis, l'agente Mario Giuffredi ed il direttrore sportivo Giovanni Manna. L'argomento del giorno è stato Di Lorenzo e non solo. Proprio sul capitano arrivano segnali di disgelo. Come si legge su Il Mattino, non è da escludere che De Laurentiis possa annunciare stesso oggi in conferenza il prosieguo dell'avventura napoletana proprio di Di Lorenzo.