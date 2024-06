Calciomercato Napoli, dalla Spagna può arrivare il sostituto di Osimhen: due profili seguiti

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, riporta le ultime notizie in merito alle mosse di mercato della SSC Napoli guidata da Antonio Conte:



"Si osserva il mercato spagnolo anche nella lista delle idee per sostituire il nigeriano, ci sono soprattutto Dovbyk del Girona e Omorodion, attaccante classe 2004 nazionale under 21 spagnolo, di proprietà dell’Atletico Madrid ma nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Alaves con nove gol e un assist. L’Atletico Madrid lo valuta 40 milioni".