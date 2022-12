Repubblica - Sostituto Lozano: il Napoli segue 2 nomi, c'è anche il nuovo Kvaratskhelia

Il Napoli pensa ai nuovi nomi che possono arrivare grazie al calciomercato per sostituire Lozano in caso di cessione la prossima estate. Sono due su tutti che piacciono molto a Giuntoli e uno lo paragonano anche già a Kvaratskhelia.

Calciomercato Napoli - Lozano verso il possibile addio da Napoli e sono valutati i nomi che possono arrivare in vista della prossima estate. Questo quello che scrive l'edizione di Repubblica:

Il 21enne brasiliano Luiz Henrique del Betis Siviglia è più di un’idea. In Georgia è spuntato pure l’interessamento per Giorgi Kvernadze, 19 anni, che in patria paragonano proprio a Kvaratskhelia, l’emblema di un Napoli a caccia di diamanti grezzi da trasformare in campioni. Altri nomi interessano il Napoli: il difensore del Lille Tiago Djalò, 20 anni, e l’attaccante marocchino Walid Cheddira.