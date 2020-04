Lozano via dal Napoli? Gazzetta rivela: ADL l'ha già tolto dal mercato, vuole rilanciarlo appena possibile

Calciomercato Napoli - Arrivano nuove notizie sul fronte legato a Hirving Lozano. L'attaccante messicano, come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è stato tolto dal mercato da parte di De Laurentiis.

Lozano

Calciomercato: Lozano-Napoli, le ultime scelte di De Laurentiis

Il presidente non ha nessuna intenzione di cederlo nonostante un'annata negativa. L'ex PSV è stato l'acquisto più costoso della storia recente recente della società partenopea ma il suo rendimento è stato molto deludente. Con Ancelotti ha brillato ad intermittenza giocando anche in un ruolo non proprio congeniale alle sue caratteristiche in un 4-4-2 mentre con Gattuso non ha mai praticamente trovato spazio.