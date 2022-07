Il Mattino - Kim-Napoli, tutti i dettagli del contratto: clausola e stipendio

Il Napoli ha chiuso l'acquisto di Kim dal Fenerbahce pagando la clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Intanto, arrivano novità riguardo i dettagli del nuovo contratto di Kim a Napoli.

Calciomercato Napoli - Arriva l'approfondimento de Il Mattino riguardo il nuovo contratto di Kim col Napoli:

Per strapparlo al Fenerbahce, il club azzurro ha dovuto versare i 20 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria del suo contratto. Per quanto riguarda l'accordo di Kim con il Napoli, il coreano sarà legato ai colori azzurri per 3 anni con altri 2 di opzione a 2 milioni e mezzo di euro più bonus. All’interno del suo contratto ci sarà una clausola da 45 milioni di euro valida solo per l’estero e a partire dal 2024.

Insomma, il Napoli vuole blindare quello che a tutti gli effetti è sempre stato il primo nella lista dei desideri di Spalletti e della dirigenza e che dovrà prendere il posto di Koulibaly nella linea difensiva azzurra. Un investimento importante per il presente, ma anche per il futuro.

Il Napoli ha lavorato giorno e (soprattutto a causa del fuso orario) notte per limare i dettagli burocratici legati al suo trasferimento in Italia: tasse, visti, aspetti legali, tutto doveva essere curato alla perfezione e solo alle prime ore del mattino di ieri ogni tassello è andato correttamente al proprio posto. Per la gioia dei tifosi, che aspettavano l’erede di Koulibaly, ma anche di Luciano Spalletti che da oggi sa di poter avere un nuovo punto di forza della difesa.