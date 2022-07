Gazzetta - Giuntoli si fida di Meret e non ha fretta: Kepa o Navas anche l'ultimo giorno

Arrivano le ultime notizie da La Gazzetta dello Sport sul possibile trasferimento di Kepa o Navas al Napoli, con Meret che riflette sul da farsi.

Calciomercato Napoli, situazione portieri che potrebbe portare a dei cambiamenti in casa Napoli:

A proposito, l’esperienza internazionale non fa difetto di certo a Kepa e soprattutto a Keylor Navas. Il Napoli aspetterà fino all’ultimo giorno possibile uno dei due perché l’idea è quella di puntare su un profilo di prim’ordine. Giuntoli non ha fretta perché si fida di Meret, che però prima di rinnovare intende conoscere il suo “compagno di viaggio”. Soltanto se quest’ultimo sarà uno come Neto o Sirigu apporrà il suo autografo sul nuovo contratto con il Napoli.