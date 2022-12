Calciomercato Juventus, non solo Milinkovic-Savic: Allegri ha un nuovo sogno a centrocampo

Ultime calciomercato. La Juventus sta operando su vari terreni nelle ultime settimane: dal campo di gioco tra infortuni e recuperi, passando per le aule di tribunale fino al mercato presente e futuro.

Proprio di mercato ha parlato l'edizione odierna di Repubblica, che ha analizzato le possibili mosse della Juventus di Allegri (avversaria del Napoli a metà gennaio):

Sul fronte mercato, invece, la probabile partenza di Rabiot, difficilmente a gennaio ma quasi sicuramente a giugno, costringe il club a puntare un profilo di qualità per un colpo che dovrà necessariamente essere finanziato dalle cessioni. Con McKennie appetito in Premier, il profilo che più stuzzica Allegri è quello dell’argentino Mac Allister. Centrocampista di qualità, dinamismo, quantità, è esploso definitivamente al Mondiale dopo le ottime prove con la maglia del Brighton. Il prezzo è alto, circa 40 milioni, e le pretendenti ricche e affascinanti: nel duello con Milinkovic- Savic tra i sogni dell’estate bianconera, l’argentino è in grande rimonta.