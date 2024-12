Calciomercato Napoli, pressing Juve su Raspadori: proposto uno scambio a Manna

Giacomo Raspadori è in lista di sbarco. Il Napoli ha deciso di darlo via nella prossima sessione di mercato come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Non mancano le squadre interessate a Jack. Piace a Roma, Atalanta e soprattutto alla Juventus che ha proposto uno scambio nelle ultime ore.

"Lui, del resto, ha già espresso la legittima esigenza di trovare minuti e continuità in occasione di un’intervista rilasciata in Nazionale, e così il suo telefono ha cominciato a trillare: nelle ultime undici giornate di campionato ha messo insieme appena tre spezzoni e 49 minuti (esclusi recuperi).

La stima della Juventus nei confronti di Raspadori, comunque, è conclamata: l’idea di cui hanno parlato le società, Manna e Giuntoli, sarebbe quella di uno scambio con Danilo. Difensore che piace al Napoli e che tra l’altro è in possesso dei requisiti ritenuti necessari in questa fase. A cominciare dall’esperienza e dalla capacità di accettare la situazione di partenza: Rrahmani e Buongiorno sono la coppia sulla quale sono state fondate le fortune difensive della squadra."