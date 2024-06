Calciomercato e non solo: cosa si sono detti De Laurentiis e Conte ieri a cena, il retroscena

Di cosa avranno parlato ieri a cena De Laurentiis, Conte ed il suo staff? L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela il contenuto della chiacchierata che c'è stata ieri sera tra il presidente ed il tecnico salentino reduce dal sopralluogo al centro sportivo di Castel Volturno.

Napoli - Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport su De Laurentiis e Conte:

"Il presidente, intorno alle 19.15, lascia il suo albergo al civico 133 del Corso e raggiunge quello dell’allenatore e dello staff al civico 135. Un attimo e via: saluta i primi collaboratori già alla base e tutti insieme aspettano Conte per la cena. Con Chiavelli, Manna e gli altri: un punto sulle strutture, la squadra, il mercato, i ritiri, le prospettive, il futuro, il panorama mozzafiato che si ammira da quelle parti. Meglio di così? Oggi, nel frattempo, è in agenda la seconda giornata di lavoro: Conte è atteso ancora a Castel Volturno, a meno che la sua agenda non cambi in corsa, e poi rientrerà a Torino".