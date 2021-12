Tuttosport - Napoli: colpo in difesa, arriva prima di Juve-Napoli

Ultimissime notizie di calciomercato sul Napoli e gli acquisti in difesa. Perché Giuntoli vuole regalare a Spalletti il colpo Doekhi per la difesa per sostituire Manolas prima di Juve Napoli.

Aggiornamenti sul mercato del Napoli con l'acquisto in difesa da parte di Giuntoli con il nome di Doekhi del Vitesse. Le ultime da Tuttosport:

Per la sfida del 6 gennaio in casa della Juventus il ds Giuntoli spera di dare a Spalletti il difensore che numericamente andrà a sostituire Manolas. Nelle ultime ore ha preso quota il nome di Danilho Doekhi del Vitesse per il Napoli, il difensore del club olandese attualmente quarto in campionato. Si tratta di un calciatore rapido e prestante, alto 1.90, olandese con origini nel Suriname, ha il contratto che scadrà a giugno e il Napoli lancerà l’assalto nei prossimi giorni con un’offerta alla dirigenza del Vitesse per Doekhi: 2 milioni di euro subito per non perderlo a zero tra 6 mesi. Altri acquisti potrebbero essere concretizzati soltanto se il Napoli libererà altre caselle nella rosa, oppure se dovesse acquistare un Under.