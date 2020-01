Tuttosport - Polveriera Barcellona, arriva il gran rifiuto di Xavi: ritiene affrettata la decisione del club di sostituire Valverde

Ultime calciomercato Barcellona. L'edizione odierna di Tuttosport scrive sul caos che in queste ore c'è in casa Barcellona: "È difficile immaginare una gestione della crisi peggiore di quella che, nei giorni scorsi, ha visto come protagonisti Josep Maria Bartomeu e i suoi uomini. E già, perché nel momento in cui decidi di filtrare alla cosiddetta stampa "amica" la riunione con Xavi Hernández è perché sei sicuro dell'esito positivo del tuo incontro con quello che, nei tuoi piani, prenderà il posto di Ernesto Valverde. E, invece, i dirigenti blaugrana hanno dimostrato, ancora una volta, che alla pianificazione preferiscono l'improvvisazione. A dir poco approssimativa la strategia della cupola blaugrana che, 24 ore dopo averlo dato in pasto all'opinione pubblica, non ha un'alternativa credibile al Txingurri. Xavi, infatti, ha mostrato il due di picche a Oscar Grau e al «mio amico Eric» Abidal, rispettivamente dg e ds del Barça. L'ex regista del Barça, dopo aver riflettuto a fondo sui pro e sui contro, ha ritenuto affrettata l'ipotesi di prendere il posto di Valverde sin da subito".

Barcellona, esonero vicino per Valverde