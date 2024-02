Sassuolo-Napoli, occhio al giallo: chi rischia di saltare la Juve

Sassuolo-Napoli va attentamente monitorata anche per quanto riguarda i cartellini gialli e soprattutto i calciatori in diffida di Francesco Calzona. La lista dei calciatori a rischio per Napoli-Juventus si compone di tre azzurri i quali, in caso di giallo questo pomeriggio a Reggio Emilia, salterebbero il big match di domenica allo stadio Maradona. Dei tre nomi, uno sicuramente non salterà Napoli-Juve in quanto si tratta di Ngonge. Il belga, come è noto, non è stato convocati per la partita del Mapei Stadium perché infortunato.

Quali sono i calciatori diffidati nel Napoli

In lista c'è, come detto, Cyril Ngonge il quale però non fa testo. Attenzione però ad altri due calciatori del Napoli che rischiano di vedere il match contro la Juventus dalla tribuna dello stadio Maradona. Il primo è Amir Rrahmani il quale giocherà titolare questo pomeriggio contro il Sassuolo. Il difensore kosovaro è uno dei titolarissimi di Francesco Calzona. L'altro nome è quello di Pasquale Mazzocchi. L'ex Salernitana dovrebbe partire però dalla panchina in quanto nel 4-3-3 'calzoniano' in difesa a destra torna di nuovo in campo dopo la squalifica il capitano Di Lorenzo.