Cairo sperava si innescasse un'asta per Buongiorno, ecco quando si può chiudere col Napoli

Calciomercato Napoli - La spina dorsale della squadra è quella che Antonio Conte vuole costruire prima per il suo nuovo Napoli. Portiere e centrocampista già ci sono (Meret e Lobotka), mancano però il difensore centrale e il bomber (visto l'addio imminente di Osimhen). Per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale, il nome di Alessandro Buongiorno resta in cima alla lista dei possibili acquisti.



Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, per Alessandro Buongiorno c'è l'interesse concreto solo del Napoli che ha offerto 35 milioni di euro più 5 di bonus al Torino. Il presidente Cairo sperava si innescasse un'asta per il suo difensore, cosa che non è avvenuta. Al termine dell'Europeo dell'Italia se ne parlerà concretamente per cercare di chiudere.