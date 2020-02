Cagliari-Napoli, le scelte di Gattuso: confermato Fabian, possibile staffetta Hysaj-Mario Rui

Notizie Calcio Napoli - Cagliari-Napoli, spazio ancora a Fabian Ruiz quest'oggi alla Sardegna Arena. Come evidenzia La Repubblica oggi in edicola, lo spagnolo, promosso dopo la bella prova di San Siro, sarà nuovamente in campo dal primo minuto in un centrocampo.

Cagliari-Napoli, la probabile formazione di Gattuso

Mediana che sarà completata da Diego Demme in cabina di regia e da Piotr Zielinski sull'altro interno. Nel tridente offensivo Lorenzo Insigne scalpita per un posto: ha smaltito il problema al ginocchio e dovrebbe esserci sin dall'inizio. Certo dell'impiego è invece Dries Mertens data l'assenza di Arkadiusz Milik; sulla destra spazio a José Callejon. In difesa l'unica novità potrebbe essere Elseid Hysaj al posto di Mario Rui sulla sinistra. Confermati, invece, Giovanni Di Lorenzo, Nikola Maksimovic e Kostas Manolas. In porta ci sarà ancora David Ospina.