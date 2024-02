Cagliari-Napoli 1-1, Raspadori migliore in campo per Gazzetta: l'unico che si muove e ringhia

Nel pareggio tra Cagliari-Napoli per 1-1 secondo la Gazzetta dello Sport il migliore in campo per gli azzurri è stato Giacomo Raspadori. L'ex Sassuolo è stato lanciato in campo ieri dal primo minuto da parte di Francesco Calzona che lo ha fatto giocare largo a destra nel tridente composto da Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Cagliari Napoli 1 1 pagella di Raspadori

La Gazzetta dello Sport ha dato voto 6,5 a Giacomo Raspadori nel match tra Cagliari e Napoli terminato con il risultato di 1-1. Di seguito il giudizio del quotidiano per l'attaccante del Napoli: