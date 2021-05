Cagliari, le possibili soluzioni a centrocampo per affiancare Nainggolan

SERIE A- I dubbi di formazione sono tanti per Leonardo Semplici e il suo Cagliari. Oltre al portiere, si dovrà scegliere chi affiancherà Nainggolan in mezzo al campo. Le sfide recenti hanno visto le prestazioni in crescendo di Alessandro Deiola che ha stupito tutti. Il tecnico toscano propende per la sua riconferma a centrocampo ma attenzione a Duncan: il ghanese non gioca da due partite e darà il massimo per scendere dal primo minuto contro il Napoli. La sorpresa sarebbe vederli entrambi in campo con l’avanzamento di Nainggolan nel ruolo di trequartista. A riportare la notizia è Cagliarinews24.