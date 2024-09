C'è una bozza di Napoli "di Conte" venuta fuori tra Dimaro e Castel di Sangro: ecco chi ne fa parte

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli-1 di Antonio Conte, scrive la Gazzetta dello Sport, sa dell’impasto di quella squadra che ha cominciato contro il Parma e che poi ha avuto bisogno di Romelu Lukaku.

C’è una bozza ch’è venuta fuori attraverso il primo bimestre in «bottega» tra Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro:

"Il metodo-Conte è nei fatti: Di Lorenzo e Kvaratskhelia, Anguissa e Lobotka intoccabili) poi il mercato ha aggiunto Buongiorno. Il Napoli che sembra sia lievemente in vantaggio dinnanzi a Meret ha tenuto Rrahmani in mezzo tra Di Lorenzo e Buongiorno; ha adagiato Mazzocchi a destra e ha lasciato sospesi a sinistra Olivera e Spinazzola; e lì davanti con Kvara e Lukaku ci sta per il momento Politano"